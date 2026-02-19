Savoir-vivre w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością Data publikacji 19.02.2026 Powrót Drukuj Savoir-vivre w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością to pierwsze tego typu szkolenie w Polskiej Policji, które zapoczątkowane i zainaugurowane zostało w Szkole Policji w Słupsku. Prowadząca szkolenie Anna Dąbrowska na co dzień pracuje w Gabinecie Komendanta Głównego Policji i cyklicznie zjawia się w murach Naszej Szkoły.

Pani Anna Dąbrowska przygotowała nowy projekt szkolenia, który obejmuje komunikację z osobami z różnymi niepełnosprawnościami. W trakcie zajęć wskazała właściwy sposób zachowania oraz komunikowania się w relacjach służbowych, nie tylko podczas przeprowadzania interwencji, ale także w kontaktach ze współpracownikami posiadającymi stopień niepełnosprawności.

W trakcie warsztatów prowadząca zwróciła szczególną uwagę na stosowanie języka inkluzywnego z niepełnosprawnymi, który stawia człowieka na pierwszym miejscu i unika definiowania go poprzez jego ograniczenia. Kluczowym jest w tym także używanie formy osoby z niepełnosprawnością zamiast niepełnosprawnego. Dodatkowo wykorzystujący język inkluzywny unika się określeń wartościujących takich jak kaleka, inwalida czy głuchy.

Według statystyk w Polsce żyje około 4 miliony osób, które posiadają lekarskie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, daje to 10% społeczeństwa. Natomiast osób z ograniczeniami sprawności jest około 8 milionów co daje ponad 20% społeczeństwa.

Oprócz warsztatów z zakresu savoir-vivre Anna Dąbrowska przeprowadziła także zajęcia, które miały przybliżyć uczestnikom z jakimi trudnościami spotykają się na co dzień osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie widzenia. Mówiła między innymi o postępowaniu z takimi osobami podczas wykonywania z ich udziałem czynności służbowych jak na przykład przesłuchanie, ale także jak należy zaproponować pomoc osobie niedowidzącej lub niewidomej poruszającej się w przestrzeni publicznej.

Szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W trakcie 3 dni warsztatów dla słuchaczy oraz kadry Szkoły Policji w Słupsku wzięło udział łącznie około 250 osób.

Pani Anna Dąbrowska przekazała wiedzę dotyczącą bardzo trudnych tematów w sposób przyjazny, praktyczny, a także przystępny. Najważniejszą ideą tego typu szkolenia jest to, abyśmy przełamali nasze bariery inie bali się kontaktów z osobami z niepełnosprawnością.