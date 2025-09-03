Praktycy i specjaliści od wykroczeń Data publikacji 03.09.2025 Powrót Drukuj Ogólnopolskie seminarium szkoleniowe pod tytułem „Prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia - aspekty praktyczne” trwa w słupskiej Szkole Policji. Wydarzenie zgromadziło koordynatorów do spraw wykroczeń z Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji, a także wykładowców szkół policyjnych.

Seminarium zostało zorganizowane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji we współpracy ze Szkołą Policji w Słupsku. To cykliczne przedsięwzięcie stanowi istotny element doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań w sprawach wykroczeń.

Prelegentami są doświadczeni eksperci Komendy Głównej Policji: Mariusz Wasiak z Biura Ruchu Drogowego, mł.insp. Agnieszka Romańska, kom. Marcin Kołdys oraz st.asp. Beata Jung z Biura Prewencji KGP.

Podczas dwudniowego seminarium uczestnicy zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi i praktycznymi dotyczącymi pracy pionu prewencji. W programie znajdują się między innymi:

zmiany w przepisach ruchu drogowego,

organizacja i zadania komórek ds. wykroczeń,

rejestr wykroczeń oraz systemy eRSoW i CEPiK,

kwestie faktycznego adresu pobytu (FAP) w kontekście zwalczania zagrożeń na tle przestępczości seksualnej,

współpraca Policji z branżą handlową w zakresie rozszerzenia szablonu zawiadomienia o wykroczeniu,

analiza nieprawidłowości w materiałach przekazywanych do Biura Prewencji KGP w przypadkach dotyczących osób z immunitetem formalnym.

Seminarium stanowi także unikalną okazję do wymiany doświadczeń między różnymi garnizonami oraz konfrontacji stosowanych rozwiązań. To ważne forum dla ujednolicania standardów i podnoszenia skuteczności działań Policji na terenie całego kraju.

Organizatorzy podkreślają, że tego typu spotkania nie tylko pomagają funkcjonariuszom lepiej przygotować się do realizacji zadań służbowych, ale również sprzyjają budowaniu wspólnych standardów, które bezpośrednio przekładają się na wyższy poziom bezpieczeństwa obywateli.

Seminarium w Słupsku jest nie tylko formą szkolenia, ale również impulsem do dalszego doskonalenia policyjnych procedur związanych z wykroczeniami, które są fundamentem codziennej pracy policjantów prewencji.