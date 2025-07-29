Jednostka Specjalna gotowa do misji EULEX Data publikacji 29.07.2025 Powrót Drukuj Jednostka Specjalna Polskiej Policji zakończyła przygotowania do wyjazdu na misję EULEX do Kosowa. W uroczystym zakończeniu, które odbyło się w słupskiej Szkole Policji uczestniczyła Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Irmina Gołębiowska. XXXVIII zmiana JSPP jest już gotowa do służby na Bałkanach.

Przez miesiąc policjanci z różnych jednostek prowadzili ćwiczenia zgrywające mające na celu doskonalenie współdziałania w ramach drużyny, plutonu i całej jednostki. Zakres ćwiczeń obejmował między innymi taktykę działania w pododdziałach zwartych w sytuacji zbiorowego naruszenia porządku. Ćwiczenia z tego zakresu odbywały się między innymi na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Wicku Morskim koło Ustki oraz na otwartych obiektach strzeleckich 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku (zobacz film poniżej).

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 34.61 MB)

Fim w jakości 4K - serwis TouTube Fim w jakości 4K -

Policjanci doskonalili także współdziałanie podczas poruszania się w terenie zurbanizowanym, w którym występuje zagrożenie bezpośrednim ostrzałem. Program ćwiczeń zgrywających zawierał również doskonalenie taktyki zatrzymywania i konwojowania osób.

Warto również podkreślić, że program ćwiczeń realizowany w słupskiej Szkole Policji, jest dostosowywany do aktualnej sytuacji w Kosowskiej Mitrowicy. Na podstawie obserwacji przebiegu służby, przebywającej teraz na Bałkanach, XXXVII rotacji JSPP zmodyfikowano bądź też rozszerzono wybrane moduły szkoleniowe.

W uroczystym zakończeniu kursu udział wzięli udział przedstawiciele Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP - Zastępca Dyrektora insp. Irmina Gołębiowska oraz Naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP - mł.insp. Rafał Zamrzycki.

Insp. Irmina Gołębiewska w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na wyzwania, które staną przed policjantami XVIII rotacji; wśród nich znajdować się będą potencjalne konflikty spowodowane nie tylko różnicami w zakresie wyznawanej religii, ale także poglądami politycznymi, które w Serbii i Kosowie zaostrzyły się po wybuchu wojny na Ukrainie.

Kolejnym wyzwaniem stojącym między innymi przed polskimi policjantami będzie zapewnienie spokojnego przebiegu wyborów lokalnych, które odbędą się w najbliższym czasie.

Skomplikowana sytuacja polityczna w Kosowie jest także wykorzystywana przez reżim rosyjski i białoruski, które mają swoje agentury nas terenie Kosowa.

- Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Kosowa będzie wymagać nie tylko ogromnego profesjonalizmu, ale także policyjnego szczęścia, którego Wam życzę - powiedziała na zakończenie insp. Irmina Gołębiewska.



Zastępca Dyrektora BMWP KGP wręczyła również wyjeżdżającym policjantom biało-czerwoną flagę, która zostanie podniesiona na maszt w centralnym punkcie bazy w Kosowskiej Mitrowicy. Flagę odebrał dowódca 38. zmiany Jednostki Specjalnej podinsp. Marceli Abratkiewicz. Biało-czerwona towarzyszyć będzie policjantom przez cały czas pełnienia ich misji w Kosowskiej Mitrovicy.

W trakcie zakończenia, które odbyło się w auli słupskiej Szkoły Policji członkowie Jednostki Specjalnej otrzymali z rąk Komendanta Szkoły insp. Piotra Cekały świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących służbę w ramach kontyngentów policyjnych poza granicami kraju. W trakcie wręczania świadectw gratulacje policjantom składała także insp. Irmina Gołębiewska.

W roku jubileuszu 100-lecia kobiet w Policji warto również zaznaczyć, że w ponad stuosobowej XXXVIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji służbę pełnić będzie aż sześć policjantek. To do tej pory największa liczba pań we wszystkich rotacjach JSPP.

Policjanci z XXXVIII rotacji, którzy zakończyli szkolenie, swoją misję na Bałkanach rozpoczną w najbliższych miesiącach. Służba w Kosowskiej Mitrovicy planowana jest na 9 miesięcy.

Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną jednostką, która przygotowuje policjantów do pełnienia misji w kontyngentach poza granicami kraju. Do tej pory kursy specjalistyczne z tego zakresu ukończyło ponad 4.000 policjantów.