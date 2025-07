Przygotowania do misji EULEX Data publikacji 30.06.2025 Powrót Drukuj Jednostka Specjalna Polskiej Policji, która pełnić będzie służbę w ramach misji EULEX, rozpoczęła w Szkole Policji w Słupsku miesięczne ćwiczenia zgrywające. Przez ten czas policyjni misjonarze będą poznawać specyfikę służby w Kosowie oraz doskonalić umiejętności niezbędne w warunkach misji.

Policjanci, którzy wyjadą do Kosowa, to już 38. zmiana kontyngentu. Organizacją i administracją misji EULEX zajmuje się Unia Europejska. Polscy policjanci stacjonują w bazie w Kosowskiej Mitrovicy. Dowódcą delegowanych funkcjonariuszy został podinsp. Marceli Abratkiewicz, a jego zastępcą nadkom. Bogumił Dwojak.

Podobnie jak w poprzednich rotacjach, także i tym razem w składzie przygotowujących się do wyjazdu są kobiety. Łącznie do misji przygotowuje się 113 policjantów, w tym 6 policjantek.

Podczas inauguracji ćwiczeń funkcjonariuszy przywitał Komendant Szkoły Policji w Słupsku, insp. Piotr Cekała.

Przez najbliższy miesiąc policjanci z różnych jednostek w kraju będą realizować intensywne ćwiczenia zgrywające, doskonaląc współdziałanie w ramach drużyn, plutonów i całej jednostki. Zakres szkolenia obejmuje m.in. taktykę działania w pododdziałach zwartych w sytuacjach zbiorowego naruszenia porządku, współpracę w terenie zurbanizowanym z potencjalnym zagrożeniem ostrzałem oraz taktykę zatrzymywania i konwojowania osób. Program został dostosowany do aktualnych realiów służby - zawiera więcej zajęć praktycznych oraz nowe zagadnienia, dotychczas nieujęte w szkoleniach.

Wprowadzeniem do realiów służby w Kosowie było spotkanie online z kom. Wojciechem Wójcikiem, dowódcą obecnie stacjonującej na Bałkanach 37. zmiany JSPP. Podzielił się on z funkcjonariuszami doświadczeniami z realizowanych tam działań i przedstawił aktualne zadania oraz wyzwania.

Wszystkie policyjne formacje wyjeżdżające na misje są przygotowywane do współpracy z plutonami z innych krajów. Wśród zadań, które staną przed policjantami 38. zmiany, znajdą się również potencjalne konflikty wynikające nie tylko z różnic religijnych, ale także z napięć politycznych w regionie, które nasiliły się po wybuchu wojny na Ukrainie.