Koniec szkolenia, czas do służby Data publikacji 20.02.2025 Powrót Drukuj Kolejna grupa absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego opuściła mury policyjnych szkół. Ze Szkoły Policji w Słupsku „w teren” trafiło ponad 220 funkcjonariuszy. Nowi policjanci weryfikować będą teraz w terenie zdobywaną przez siedem miesięcy wiedzę i umiejętności.

Rozpoczynający prawdziwą służbę policjanci po raz pierwszy w życiu założyli policyjny mundur w lipcu ubiegłego roku i po kilku dniach, trafili na szkolenie zawodowe podstawowe, które ukończyć musi każdy policjant rozpoczynający służbę.

Do słupskiej Szkoły Policji trafili policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Wśród absolwentów panie stanowiły prawie 35 procent składu osobowego.



Świadectwa absolwentom wręczył Komendant Szkoły insp. Piotr Cekała. Jako pierwsi otrzymali je ci policjanci, którzy uzyskali tak zwany czerwony pasek na świadectwie. Oprócz wyróżnienia w trakcie uroczystości, policjanci ci będą mogli również przystąpić bezpośrednio do egzaminu podoficerskiego z pominięciem szkolenia. Świadectwa z najwyższymi ocenami otrzymali:

sierż. Łukasz Bogusławski, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

post. Lidia Kosidło, Komenda Powiatowa Policji w Wałczu

post. Przemysław Lewandowski, KPP Mogilno

W dalszej kolejności Komendant Szkoły wręczył świadectwa pozostałym absolwentom szkolenia zawodowego podstawowego.

Po wręczeniu świadectw insp. Piotr Cekała wręczył również dyplomy zwycięzcom turniejów wiedzowych.

Laureaci LII. edycji Turnieju Wiedzy Prewencyjnej i Ruchu Drogowego:

miejsce - post. Angelika Michalska, Komenda Miejska Policji w Łodzi miejsce - post. Lidia Kosidło, Komenda Powiatowa Policji w Wałczu miejsce - post. Mirosław Chodkowski, Komenda Miejska Policji w Lesznie

Laureaci XXIV. edycji Turnieju Wiedzy Prawno-Kryminalistycznej:

post. Igor Ratajczyk, Komenda Miejska Policji w Kaliszu post. Lidia Kosidło, Komenda Powiatowa Policji w Wałczu post. Michał Żak, Komenda Miejska Policji w Toruniu

W trakcie uroczystego zakończenia uhonorowano też najbardziej aktywnych krwiodawców, którzy przynajmniej dwukrotnie oddali honorowo krew. Komendant Szkoły wręczył im podziękowania a Dyrektor Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Kinga Sass - drobne upominki.

Zgodnie z rozkazem Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, absolwenci zostali w czwartek wyłączeni ze stanu słuchaczy Szkoły, a w piątek mają stawić się w swoich jednostkach macierzystych.

Przywilej noszenia policyjnej gwiazdy; to również ciężka służba, pełniona niejednokrotnie z narażeniem życia. Od 1990 roku, w służbie straciło życie ponad 120 policjantów, to najwyższa liczba w polskich formacjach mundurowych, nawet w Wojsku Polskim liczba żołnierzy, którzy w tym samym czasie stracili życie podczas misji bojowych jest o wiele mniejsza.

Przykazania przedwojennego policjanta:

1. Honor i Ojczyzna - oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować.

2. Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz Jej godny.

3. Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.

4. Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością.

5. Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą obchodzono.

6. Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.

7. Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą.

8. Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarunków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.

9. Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. Zachowaj umiar w mowie.

10. Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.

11. W wystąpieniach przeciwko wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem.

12. Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie.

13. Miej pogardę dla pochlebców.

14. Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który musi wiedzieć wszystko.

Komendant Główny Policji Państwowej

gen. bryg. nadinspektor Józef KORDIAN-ZAMORSKI

(„Na posterunku”, nr 5 z 1938 roku.)