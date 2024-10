Turniej Oddziałów Prewencji Data publikacji 22.10.2024 Powrót Drukuj Reprezentacje Oddziałów Prewencji Policji oraz Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji ze wszystkich garnizonów w kraju rywalizują o tytuł najlepszego Pododdziału Prewencji Policji, podczas rozgrywanych w słupskiej Szkole Policji zawodów.

Jest to jedyna tego typu impreza w kraju, w której udział biorą 22 plutony reprezentujące oddziały i pododdziały prewencji z poszczególnych garnizonów. Celem rywalizacji jest doskonalenie policyjnej praktyki oraz wizerunku policjanta sprawnego, zdecydowanego w działaniu i umiejącego wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Patronat nad zawodami objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organizatorem przedsięwzięcia jest Główny Sztab Policji KGP oraz Szkoła Policji w Słupsku.

Program rywalizacji jest bardzo intensywny. Konkurencje odbywać się będą zarówno w dzień jak i w nocy. Szerokie spektrum warunków, w których rozgrywane będą konkurencje, pozwoli na praktyczną weryfikacją stosowanych algorytmów postępowania, a także będzie okazją do wskazania kierunków w jakich powinno ewoluować doskonalenie zawodowe policjantów pełniących służbę w oddziałach prewencji.

Spotkanie w jednym miejscu plutonów prewencji ze wszystkich garnizonów w kraju będzie również doskonałą okazją do wymiany zawodowych doświadczeń z realizacji dotychczasowych zadań.

DZIEŃ DRUGI - wtorek, 22 października

Konkurencja „Strzelanie sytuacyjne z broni palnej”

Konkurencja „Bieg crossowy”

Wyniki najlepszych pododdziałów podamy przed godz. 19:00.

DZIEŃ PIERWSZY - poniedziałek, 21 października

KOMKURENCJA INTEGRACYJNA

„Powrót do przeszłości”

Tradycją zawodów jest, że w pierwszej, integracyjnej konkurencji stratują dowódcy poszczególnych jednostek. W tym roku uczestnicy mieli do pokonania sprawnościowy tor przeszkód o długości 70 metrów zakończony strzelaniem.

Na znak sędziego, siedzący przy biurkach zawodnicy, wstawali i wbiegali na tor przeszkód. W połowie dystansu, przy nawrocie, należało zabrać ze sobą, leżący na statywie, magazynek do broni.

Po pokonaniu toru przeszkód zawodnicy ładowali dwa magazynki amunicją - do każdego po 5 sztuk. Następnie w postawie siedzącej, zza biurka, należało oddać strzały z pistoletu P-83 do tarcz oddalonych o 15 metrów. Na całą konkurencję wyznaczony był limit czasu – 2 minuty. Wszyscy dowódcy zmieścili się w wyznaczonym limicie.

1. miejsce - podinsp. Piotr Drozdowski SPPP Bielsko-Biała 2. miejsce - nadkom. Szymon Duraziński OPP Radom 3. miejsce - mł.insp. Arkadiusz Kukulski OPP Łódź

Więcej zdjęć znajduje się w galerii zewnętrznej

ODPRAWA PRZED ZAWODAMI

FILMY PROMOCYJNE

Pierwszą z konkurencji, która odbyła się jeszcze przed przyjazdem wszystkich reprezentacji do Słupska było przygotowanie filmów promocyjnych. Po obejrzeniu przez jury wszystkich produkcji wyłoniono najlepsze obrazy.