Dzieci odkrywają bezpieczeństwo Data publikacji 26.09.2024 Powrót Drukuj "Odkrywamy bezpieczeństwo" pod takim hasłem rozpoczęły się spotkania wykładowców Szkoły Policji z uczniami klas drugich szkół podstawowych Słupska. Zajęcia z dziećmi w poszczególnych szkołach prowadzą doświadczeni wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego.

W ramach zajęć policjanci spotykają się z uczniami w klasie, a następnie wychodzą na wspólną wycieczkę po okolicy. Podczas spaceru wykładowcy przypominają drugoklasistom, jak należy przechodzić przez jezdnię, jak chodzić po chodniku, a także jak zachowywać się na przystanku autobusowym i w jaki sposób należy korzystać z komunikacji publicznej.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 37.31 MB)

Oprócz tematyki związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego funkcjonariusze mówią też o innych potencjalnych zagrożeniach. Wśród przykładów podawana jest sytuacja, gdy dziecko zaczepia nieznajoma dorosła osoba. Maluchy dowiadują się także jak należy przechowywać klucze od domu oraz w jaki sposób nosić przy sobie telefon komórkowy, by nie stał się on łupem złodzieja.

Podczas spotkania omawiane są różne sytuacje, które mogą mieć miejsce w czasie drogi do szkoły jak również podczas zajęć lekcyjnych. Dzieci dowiadują się także, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia i do kogo zwracać się o pomoc. Jedną z omawianych sytuacji była atak dużego psa na dziecko i zachowanie jakie powinno ono podjąć by odnieść jak najmniejsze obrażenia.

W trakcie spotkań policjanci wskazują dzieciom na takie formy zachowań, które zwiększają ich bezpieczeństwo - na tym właśnie polega sedno programu zawarte w nazwie „Odkrywamy bezpieczeństwo”. Poprzez wskazywanie odpowiednich przykładów dzieci uświadamiają sobie i odkrywają, w jak dużym stopniu od nich samych zależy ich bezpieczeństwo.

Z zajęć tego rodzaju cieszą się również nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach drugich. Wizyta policjantów i praktyczne wskazówki w terenie utrwalają zdobytą w pierwszej klasie wiedzę z tego zakresu.

Realizacja programu jest możliwa dzięki wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku, który ufundował odblaskowe opaski rozdawane dzieciom podczas każdego spotkania.