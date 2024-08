Ta wiedza może uratować życie Data publikacji 13.08.2024 Powrót Drukuj Na kursach specjalistycznych z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy doskonalą swoje umiejętności policjanci z jednostek terenowych Policji. Każdy policjant nabył podstawowe umiejętności z tego zakresu tuż po wstąpieniu do służby - podczas szkolenia zawodowego podstawowego. Warto o tym pamiętać, gdy nagle potrzebna będzie pomoc.

Na dwutygodniowych zajęciach umiejętności zdobywają policjanci z różnych jednostek terenowych. Każdy polski policjant na kursie zawodowym podstawowym zaliczył między innymi szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP), jest rozwinięciem już posiadanej wiedzy o kolejne umiejętności i procedury stosowane w ratowaniu ludzkiego życia. Potwierdzeniem tych umiejętności są egzaminy w ostatnim dniu szkolenia i certyfikat ważny 3 lata.

W polskiej Policji jest w tej chwili ponad 5,5 tysiąca policjantów, którzy posiadają uprawnienia w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

Na kurs do słupskiej Szkoły Policji kierowani są głównie policjanci służb patrolowo-interwencyjnych, którzy z racji specyfiki swojej służby najczęściej stykają się z osobami poszkodowanymi wymagającymi pomocy. Bardzo często zdarza się, że to właśnie policjanci przyjeżdżają jako pierwsi na miejsce zdarzenia bądź wypadku. W niektórych sytuacjach to od wiedzy i umiejętności policjantów zależy życie osób poszkodowanych.

Pamiętajmy: w przypadku nagłego zagrożenia życia, spowodowanego wypadkiem bądź stanem zdrowia, każdy policjant udzieli nam podstawowej lub kwalifikowanej pierwszej pomocy.