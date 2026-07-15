Obchody Święta Policji Data publikacji 15.07.2026 Powrót Drukuj Z udziałem I Zastępcy Komendanta Głównego Policji odbyły się obchody policyjnego święta w słupskiej Szkole Policji. Podczas uroczystości obecni byli między innymi przedstawiciele administracji rządowej, samorządowcy, kierownicy jednostek oraz przedstawiciele innych formacji mundurowych, urzędów i organizacji. Wyróżniającym się policjantom wręczono medale i awanse na wyższe stopnie i stanowiska służbowe.

Święto Policji obchodzone jest na pamiątkę przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej ustawy powołującej do życia Policję Państwową - miało to miejsce 24 lipca 1919 roku. Rocznicowe obchody są corocznie okazją do uhonorowania szczególnie zasłużonych policjantów i pracowników Policji. Medale oraz akty awansu zawodowego i mianowania na wyższy stopień policyjny wręczył doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Waldemar Szulc wraz z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romanem Kusterem i Komendantem Szkoły Policji w Słupsku insp. Piotrem Cekałą.

Tegoroczne uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji Szkoły Policji w Słupsku oraz Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Mszę celebrował Jego Ekscelencja Biskup Dieciezji Koszalińsko-kołobrzeskiej Krzysztof Zadarko przy udziale kapelana Szkoły ks. kan. Wojciecha Filimona oraz kapelana Komendy Miejskiej ks. Jarosława Aleksandrowicza.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczonych zostało medalem złotym ”Za Długoletnią Służbę” dwoje policjantów oraz medalem srebrnym pięciu funkcjonariuszy.

Ponadto decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczono srebrnym medalem „Za Zasługi dla Policji” bryg. Krzysztofa Trockiego – Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku oraz brązowym medalem „Za Zasługi dla Policji” nadkom. Szymona Dąbrowskiego – Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązowy medal „Zasłużony Policjant” odznaczono 5 policjantów. Rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji, z dniem 24 lipca 2026 roku, 2 policjantów mianowano na stopień policyjny w korpusie oficerów starszych Policji.

Komendant Szkoły Policji w Słupsku mianował rozkazami personalnymi na wyższy stopień policyjny:

9 policjantów w korpusie oficerów młodszych Policji,

19 policjantów w korpusie aspirantów Policji,

1 policjanta w korpusie podoficerów Policji,

1 policjanta w korpusie szeregowych Policji.

Ponadto Komendant Szkoły mianował na wyższe stanowiska służbowe:

6 policjantów na stanowisko wykładowcy,

3 policjanta na stanowisko młodszego wykładowcy,

2 policjantów na stanowisko instruktora.

W trakcie obchodów Święta Policji doradca Prezydenta Pan Waldemar Szulc odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego skierowany do funkcjonariuszy, pracowników Policji oraz słuchaczy Szkoły. Ponadto wystosowane zostały także listy gratulacyjne m.in. od kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, parlamentarzystów, a także władz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Pomorskiego.

Całość uroczystości uświetnił także występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod dyrekcją kapelmistrza sierż. Piotra Kobusińskiego. Na zakończenie odbył się przemarsz defilady złożonej z kompanii honorowej oraz pododdziałów słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego Naszej Szkoły.