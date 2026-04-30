Międzynarodowe warsztaty z taktyki i pierwszej pomocy Data publikacji 30.04.2026 Dobiegły końca międzynarodowe warsztaty taktyki oraz pierwszej pomocy w warunkach bojowych zorganizowane przez Szkołę Policji w Słupsku. Ostatnie dni były wypełnione nowymi technologiami w szkoleniu, wiedzą praktyczną, a także dyskusjami dotyczącymi dobrych praktyk w służbach mundurowych.

Wśród uczestników warsztatów byli funkcjonariusze z Wyższej Szkoły Policji w Oranienburgu, przedstawiciele US Navy Seals z bazy wojskowej NSF Redzikowo, a także policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Zorganizowane warsztaty podzielone były na dwa bloki tematyczne. W pierwszym dniu skopiono się na wykorzystaniu pierwszej pomocy w warunkach bojowych oraz radzenie sobie z masywnymi krwotokami, tak bardzo niebezpiecznymi dla człowieka, a także sposobach ewakuacji osób pokrzywdzonych. Dodatkowo warsztaty w tym dniu zostały uzupełnione o nowe technologie.

Uczestnikom zaprezentowano w jaki sposób można wykorzystać technologię wirtualnej rzeczywistości w szkoleniu dotyczącym pierwszej pomocy. Trenażer połączony w goglami VR w realny sposób pokazuje wygląd masywnego krwawienia z kończyn. Trenując na tego typu urządzeniach można w łatwy sposób sprawdzić swoje umiejętności tak, aby w przypadku realnego zagrożenia być skupionym na działaniu i niesieniu pomocy.

Drugi dzień skupiał się na taktyce wejść do pomieszczeń, współpracy w patrolu dwuosobowym, a także czynnościom w związku z wystąpieniem aktywnego strzelca. Każdy z uczestników w symulowanym środowisku musiał odszukać agresorów, a następnie udzielić pomocy poszkodowanemu i wykonać ewakuację.

Zwieńczeniem tego dnia była także wizyta na strzelnicy. Warunki, które zostały przygotowane sprawdzały czujność uczestników, ich umiejętności komunikacji i odpowiedniego poruszania się w wymagającym terenie.