Stop The Blood Data publikacji 23.03.2026 Życie w Szkole Policji w Słupsku to szkolenie nie tylko nowych adeptów sztuki policyjnej oraz osób współpracujących z Naszą Jednostką, ale także samodoskonalenie poprzez organizowanie wielu szkoleń dla kadry. Najświeższym przykładem tego typu przedsięwzięcia jest szkolenie Stop The Blood, które odbyło się w minionym tygodniu na terenie Szkoły.

Szkolenie skoordynowane przez Komendę Główną Policji, a zorganizowane przez Yoshi Innovation z udziałem JW. Formoza, zostało skierowanie do funkcjonariuszy Szkoły, którzy mają przeszkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Głównym aspektem poruszanym na szkoleniu było radzenie sobie z masywnymi krwotokami, tak bardzo niebezpiecznymi dla człowieka.

Dodatkowo w ramach szkolenia zostały przetestowane nowe trenażery, które w realny sposób pokazują wygląd masywnego krwawienia z kończyn. Trenując na tego typu urządzeniach można w łatwy sposób sprawdzić swoje umiejętności tak, aby w przypadku realnego zagrożenia być skupionym na działaniu i niesieniu pomocy.

Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony uczestników, ale także Komendantów oraz kadry kierowniczej, którzy sami chcieli sprawdzić w jaki sposób działają nowinki techniczne w postaci fantoma, jak i wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w ramach szkoleń.

Trenażer, który został wykorzystany na szkoleniu dla kadry Szkoły został w Naszej Jednostce do dalszych testów. W związku z prowadzonymi szkoleniami chcemy, aby tego typu sprzęt został przetestowany przez jak największą liczbę użytkowników, aby określić jego przydatność w procesie kształcenia. Wykorzystanie takiego trenażera może w przyszłości zostać wdrożone w program nauczania jako nowoczesne rozwiązanie w zakresie nauki tamowania krwotoków.

Kadra Szkoły Policji w Słupsku, która jako jedyna przygotowuje funkcjonariuszy Policji do pełnienia służby w ramach kontyngentów i misji zagranicznych chce wykorzystać pozyskany trenażer w ramach najbliższego szkolenia specjalistycznego przed misją w Kosowie.

Film autorstwa kom. Aleksandra Ziobro z Komendy Głównej Policji