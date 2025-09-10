"Patrol roku" - inauguracja Data publikacji 10.09.2025 Powrót Drukuj W słupskiej Szkole Policji rozpoczął się dziś rano XXIX finał ogólnopolskiego konkursu policjantów prewencji „Turniej Par Patrolowych - PATROL ROKU”. Przez trzy dni funkcjonariusze z całej Polski będą rywalizować o miano najlepszego patrolu prewencji w kraju.

Kolejna aktualizacja o 15:00

Na finalistów czekają wymagające konkurencje: techniki obezwładniania osób, interwencje policyjne z elementami udzielania pierwszej pomocy, strzelanie, pokonywanie policyjnego toru przeszkód oraz test wiedzy zawodowej. Zawody to nie tylko sprawdzian umiejętności, ale przede wszystkim forma praktycznego doskonalenia zawodowego i okazja do wymiany doświadczeń między policjantami prewencji z różnych stron kraju.

Patronat nad XXIX Finałem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który ufundował nagrody pieniężne dla zwycięzców. Nagrody finansowe przygotował również Komendant Główny Policji, a dodatkowo dla najlepszego patrolu – nowoczesny radiowóz.

Uroczyste otwarcie mistrzostw odbyło się dziś przed godziną 8.00 w auli Szkoły Policji w Słupsku. Zawody zainaugurował Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor. W swoim wystąpieniu podkreślił, że turniej to nie tylko rywalizacja, ale także zwieńczenie rocznego cyklu doskonalenia zawodowego, w którym uczestniczą policjanci prewencji w całym kraju.

W pierwszym dniu zawodów funkcjonariusze rywalizują w technikach obezwładniania osób oraz w symulowanych interwencjach policyjnych. Relacja z konkurencji technik obezwładniania zostanie opublikowana około godziny 15.00, natomiast z przebiegu interwencji - około godziny 20.00.