Nowi policjanci od piątku w służbie Data publikacji 08.08.2024 Powrót Drukuj Kolejni absolwenci szkół policyjnych zasilą od piątku jednostki terenowe policji. Po siedmiomiesięcznym szkoleniu zawodowym podstawowym i egzaminie końcowym, mogą już pełnić samodzielną służbę na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

Absolwenci szkolenia zawodowego podstawowego, którzy w czwartek opuścili mury policyjnych jednostek szkoleniowych, po raz pierwszy mundury policyjne założyli na początku stycznia tego roku. Po intensywnej nauce (1147 godzin dydaktycznych) są już teraz przygotowani do pełnienia służby w swoich jednostkach macierzystych. Ostatnim, najważniejszym sprawdzianem wiedzy był czwartkowy poranny test, który decydował o ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego.

W słupskiej Szkole Policji egzamin zdało w czwartek prawie 180 policjantów. Jedna z policjantek - post. Natalia Banaszkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu otrzymała świadectwo z czerwonym paskiem. Komendant słupskiej Szkoły Policji insp. Piotr Cekała wręczył jej świadectwo jako pierwszej absolwentce w uznaniu osiągniętych wyników.

Po wręczeniu wszystkich świadectw uhonorowani zostali również zwycięzcy kolejnej edycji Turnieju Prewencji i Ruchu Drogowego:

1. miejsce - post. Beata Sidor, Komenda Powiatowa Policji w Olecku

2. miejsce - post. Dawid Markuszewski, Komenda Miejska Policji w Grudziądzu

3. miejsce - post. Jakub Staniach, Oddział Prewencji Policji w Gdańsku

Na uroczystości obecna była również Dyrektor Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku Kinga Sass, która wręczyła grupie 39 słuchaczy drobne upominki w podziękowaniu za donacje krwi podczas pobytu w słupskiej Szkole.

Komendant Szkoły w swoim przemówieniu pogratulował policjantkom i policjantom ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego i podkreślił, że mimo iż jest ono jednym z najważniejszych szkoleń, ma nadzieję spotkać się z dzisiejszymi absolwentami na szkoleniach podoficerskich, aspiranckich i kursach specjalistycznych. Na zakończenie Komendant życzył słuchaczom policyjnego szczęścia i satysfakcji z każdej przeprowadzonej interwencji.

O tym, by mieć cały czas świadomość służby i pomocy drugiemu człowiekowi mówił też Kapelan Szkoły Policji ks. Wojciech Filimon. „Czasem emocje będą próbowały wziąć górę nad racjonalnym zachowaniem, ale pamiętajcie wtedy szczególnie, że służycie drugiemu człowiekowi swoją pomocą i wsparciem” - mówił w swoim przemówieniu Kapelan Szkoły.

Zgodnie z rozkazami, absolwenci zakończonych w czwartek szkoleń zawodowych podstawowych zostali wyłączeni ze stanu słuchaczy, a na piątek, 9. sierpnia, mają wyznaczony mają termin rozpoczęcia służby w swoich jednostkach macierzystych.

Przywilej noszenia policyjnej gwiazdy to nie tylko zaszczyt służby Ojczyźnie, ale również także ciężka służba, pełniona niejednokrotnie z narażeniem życia. Od 1990 roku, w służbie straciło życie ponad 120 policjantów, to najwyższa liczba w polskich formacjach mundurowych.

Przykazania przedwojennego policjanta:

1. Honor i Ojczyzna - oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować.

2. Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz Jej godny.

3. Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.

4. Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością.

5. Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą obchodzono.

6. Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.

7. Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą.

8. Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarunków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.

9. Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. Zachowaj umiar w mowie.

10. Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.

11. W wystąpieniach przeciwko wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem.

12. Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie.

13. Miej pogardę dla pochlebców.

14. Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który musi wiedzieć wszystko.

Komendant Główny Policji Państwowej

gen. bryg. nadinspektor Józef KORDIAN-ZAMORSKI