Biegiem po ulicach Szkoły Policji Data publikacji 07.08.2024 Powrót Drukuj Po ulicach Szkoły Policji przebiegł dziś autor projektu „Stolpem percurerre” - „Biegiem po Słupsku”. Grzegorz Boś zamierza na jubileusz miasta przebiec przez wszystkie ulice; dodatkowo opisuje nazwę każdej z nich. Do projektu dołączyły dziś ulice: Janusza Głowackiego, Krakusa i Policjantów.

Słupszczanin po przebiegnięciu każdej ulicy opisuje genezę nazwy lub omawia sylwetkę patrona danej arterii. Wszystkie przebiegnięte ulice wraz z opisem zamieszcza na specjalnym profilu facebookowym „Stolpem percurerre”. Dziś pobiegł ulicami słupskiej Szkoły Policji, które wkrótce dołączą do opisów przygotowywanych w internecie. Poniżej prezentujemy, krótki filmik połączony z wywiadem.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 23.25 MB)

Warto również przypomnieć, że do 1945 roku układ nazw ulicy na terenie dzisiejszej Szkoły Policji był zupełnie inny. Dotarliśmy do materiałów opisujących przedwojenne nazwy tych ulic. Jana Kilińskiego była ulicą prezydenta Republiki Weimarskiej Paula von Hindenburga. Dzisiejsza ulica Policjantów nosiła imię Wernera Zielke - nadburmistrza Słupska w latach 1905-1924. Ulica Głowackiego poświęcona była Karlowi Diesendowi, słupskiemu urbaniście, który był autorem wielu budowli wzniesionych w mieście w pierwszym dwudziestoleciu XX. wieku.

Krótki łącznik od bramy przy ulicy Kościuszki przebiegający obok głównego placu apelowego to przedwojenna droga nosząca imię doktora Speikera, słupszczanina dyrektora Wyższego Zakładu Naukowego dla Dziewcząt; ulica Krakusa natomiast nosiła imię Ericha Bleicha.

Graniczące ze Szkołą Policji od strony północnej ulica Kościuszki miała dwie nazwy. Od rzeki do skrzyżowania z ulicą Traugutta była to ulica poświęcona burmistrzowi Słupska Hansowi Matthesowi, który podczas swojej kadencji na przełomie XIX. I XX. wieku zbudował ratusz przy placu Zwycięstwa. Dalsza część ulicy Kościuszki wzdłuż Szkoły na odcinku od skrzyżowania z Traugutta do skrzyżowania z ulicą Kaszubską nosiła nazwę drogi Dziewic. Symbolicznie do tej nazwy nawiązuje zbudowany po wojnie jeden mostów przy Szkole Policji nazwany oficjalnie mostem Dziewic.



Kliknij aby powiększyć