Najważniejszy egzamin nowych policjantów

Data publikacji 08.08.2024 Powrót Drukuj

Kolejne kompanie słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego opuszczą dziś mury policyjnych szkół. Nowi policjanci, którzy do służby wstąpili na początku stycznia tego roku przystąpili dziś rano do egzaminu końcowego. Ci, którzy uzyskają oceny pozytywne, w godzinach południowych otrzymają świadectwa ukończenia szkolenia - przepustkę do pełnienia policyjnej służby w swoich jednostkach.