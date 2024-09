Nowi policjanci rozpoczęli służbę w swoich jednostkach Data publikacji 04.09.2024 Powrót Drukuj Kolejni absolwenci Szkoły Policji w Słupsku zasilili dziś jednostki terenowe Policji. Po siedmiomiesięcznym szkoleniu zawodowym podstawowym i wtorkowym egzaminie końcowym, od dziś pełnią samodzielną służbę na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

Absolwenci szkolenia zawodowego podstawowego, którzy dzisiaj opuścili mury policyjnych jednostek szkoleniowych, praz pierwszy mundury policyjne założyli na początku lutego. Po intensywnej nauce są już teraz przygotowani do pełnienia służby w swoich jednostkach macierzystych. Ostatnim, najważniejszym sprawdzianem wiedzy, był wtorkowy poranny test, który decydował o ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego.

W słupskiej Szkole Policji egzamin zdało 110 policjantów. Jedenastu z nich otrzymało świadectwa z czerwonym paskiem. Komendant słupskiej Szkoły Policji insp. Piotr Cekała wręczył im świadectwa jako pierwszym w uznaniu osiągniętych wyników.

Po wręczeniu wszystkich świadectw uhonorowani zostali również zwycięzcy kolejnej edycji Turnieju Prewencji i Ruchu Drogowego:

1. miejsce – post. Dariusz Świgoń, Komenda Powiatowa Policji w Poznaniu

2. miejsce - post. Klaudia Macioszek, Komenda Miejska Policji w Poznaniu

3. miejsce - post. Przemysław Szubiński, Komenda Miejska Policji w Koninie

Na uroczystości obecna była również Dyrektor Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku Kinga Sass, która wręczyła dziewięciu najbardziej aktywnym krwiodawcom drobne upominki w podziękowaniu za donacje podczas pobytu w słupskiej Szkole. Akcje oddawania krwi koordynowali członkowie Klubu HDK PCK przy Szkole Policji.

Komendant Szkoły insp. Piotr Cekała w swoim przemówieniu pogratulował policjantkom i policjantom ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego i podkreślił, że mimo iż jest ono jednym z najważniejszych szkoleń, ma nadzieję spotkać się z dzisiejszymi absolwentami na szkoleniach podoficerskich, aspiranckich i kursach specjalistycznych. Na zakończenie Komendant życzył słuchaczom policyjnego szczęścia i satysfakcji z każdej przeprowadzonej interwencji.



Z podziękowaniami dla absolwentów wystąpił także I-szy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Przemysław Domagała, który podziękował słuchaczom za pomoc w zabezpieczeniu zlotu żaglowców The Tall Ships Races 2024 oraz pełnienie służb na ulicach Szczecina.

O tym, by mieć cały czas świadomość służby i pomocy drugiemu człowiekowi mówił też Kapelan Szkoły Policji ks. Wojciech Filimon.

Zgodnie z rozkazem Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, absolwenci zostali wyłączeni we wtorek ze stanu słuchaczy, a dziś rozpoczęli służbę w swoich jednostkach macierzystych.

Przywilej noszenia policyjnej gwiazdy; to nie tylko zaszczyt służby Ojczyźnie, ale również ciężka służba, pełniona niejednokrotnie z narażeniem życia. Od 1990 roku, w służbie straciło życie ponad 120 policjantów, to najwyższa liczba w polskich formacjach mundurowych.