Wojskowe święto z udziałem policjantów Data publikacji 15.08.2024 Powrót Drukuj Przedstawiciele słupskiej Szkoły Policji oraz Komendy Miejskiej Policji w Słupsku uczestniczyli w lokalnych uroczystościach Święta Wojska Polskiego, które odbyły się na terenie 7. Brygady Obrony Wybrzeża. Udział w święcie wzięła także delegacja wojska Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Uroczystości oficjalne odbyły się na głównym placu apelowym 7. Brygady Obrony Wybrzeża. Udział w nich wzięli parlamentarzyści, samorządowcy oraz komendanci i dowódcy jednostek garnizonu słupskiego. W trakcie obchodów wręczone zostały odznaczenia i awanse na wyższe stopnie wojskowe.

W trakcie Apelu Pamięci mowa była między innymi o funkcjonariuszach Policji Państwowej zamordowanych przez NKWD i pochowanych w Charkowie, Katyniu i Miednoje. Po salwie honorowej delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem gen. Stanisława Grzmot-Skotnickiego - patrona 7. Brygady Obrony Wybrzeża.

Szkołę Policji reprezentował podinsp. Marcin Milde - zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji i Dowodzenia a Komendę Miejską - podinsp. Leszek Głuchowski, Komendant I-go Komisariatu Policji. W uroczystościach wzięli również udział marynarze z amerykańskiej Bazy Wsparcia w Redzikowie.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 12.35 MB)

Film w wyższej rozdzielczość można obejrzeć w serwisie YouTube - https://youtu.be/aKpzTFI2umw

7 Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku jest oddziałem wchodzącym w skład 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, posiadającym stały skład organizacyjny, obejmujący pododdziały ogólnowojskowe, oddziały przeznaczone do bezpośredniego prowadzenia walki, a także pododdziały przewidziane do wsparcia i zabezpieczenia działań bojowych.

Przeznaczeniem 7 Brygady jest między innymi obrona wybrzeża morskiego, samodzielnie lub we współdziałaniu z oddziałami wojsk sojuszniczych, a także współuczestniczenia w sytuacjach kryzysowych.

Szkoła Policji wspólnie z 7.Brygadą prowadzi współpracę szkoleniową między innymi w zakresie doskonalenia żołnierzy wyjeżdżających na misję do Iraku i na Bałkany. Obie jednostki przygotowują do zagranicznej służby zarówno policjantów jak i żołnierzy. Kilka fotografii z zajęć na terenie Szkoły Policji prezentujemy poniżej.