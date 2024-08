Oddawanie krwi... mają we krwi Data publikacji 12.08.2024 Powrót Drukuj Kilka godzin trwała ostatnia z serii planowych akcji honorowego oddawania krwi przez słuchaczy słupskiej Szkoły Policji. W tym roku, każdego miesiąca, młodzi policjanci dwukrotnie mają możliwość donacji tego najcenniejszego daru.

Podczas każdej takiej akcji pewna grupa młodych policjantów oddaje krew po raz pierwszy w życiu. Praktycznie wszyscy pierwszorazowi dawcy podkreślają, że wyobrażenie o oddaniu krwi jest zupełnie inne w konfrontacji z rzeczywistością. W praktyce jest to o wiele prostsze i nie łączy się z bólem, którego boi się większość potencjalnych dawców.

Większość donatorów - jak sami mówią - oddawanie krwi… ma już we krwi. Dzielenie się sobą z innymi po części wynika też postaw wolontaryjnych. Jeszcze w szkołach średnich wielu dzisiejszych policjantów aktywnie pracowało w szkolnych Kołach Wolontariatu. Pomoc innym jest dla nich normalną sprawą, tym bardziej, że jest to także wpisane w nasze policyjne hasło „Pomagamy i chronimy”.

To, co było wspólne dla wszystkich osób, które oddały krew podczas ostatniej akcji, to wielka satysfakcja, że być może dzięki właśnie ich krwi, komuś uratowane zostanie życie. Łącznie do oddania krwi zgłosiło się 45 policjantów, z których do donacji - po badaniu lekarskim - zakwalifikowano 40 osób. Łączna ilość zebranej krwi to 18 litrów.

Już tradycyjnie akcję zorganizowali i przeprowadzili członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Szkole Policji w Słupsku.