Słuchacze Szkoły Policji na praktykach od Trójmiasta po Kołobrzeg Data publikacji 26.07.2024 Powrót Drukuj Od Trójmiasta po Kołobrzeg pełnią - w ramach praktyk - swoje pierwsze służby słuchacze słupskiej Szkoły Policji. W powiecie kołobrzeskim młodzi adepci policyjnego rzemiosła uczestniczyli w zabezpieczeniu kilkudziesięciotysięcznej imprezy.

Drugi tydzień z rzędu słuchacze Szkoły Policji wspierają swoje koleżanki i kolegów z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. W miniony weekend czuwali między innymi nad bezpieczeństwem kilkudziesięciu tysięcy uczestników festiwalu muzyki elektronicznej „Sunrise 2024”. Podczas tego weekendu czuwają między innymi nad bezpieczeństwem największego w Polsce hip-hopowego „Sun Festival 2024”.

Służby młodych policjantów to również możliwość wystawienia większej liczby patroli przez poszczególne komisariaty i posterunki. Większa liczba policjantów na ulicach działa prewencyjnie również na osoby, które chciałyby dopuścić się czynów zabronionych. Mieszkańcy a także turyści z zadowoleniem odnoszą się do policyjnych patroli, którym często zgłaszają problemy ze źle zaparkowanymi pojazdami w miejscowościach nadmorskich a także z grupami osób, które spożywają alkohol na wolnym powietrzu w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Możliwość pełnienia służby w miejscowościach nadmorskich powiatu kołobrzeskiego podczas sezonu a także w samym Kołobrzegu daje możliwość uczestnictwa młodym policjantom w szerokim spektrum interwencji. Jest to także doskonały sprawdzian wiedzy prawnej a także taktyki i technik interwencji, których uczyli się intensywnie przez ostatnie sześć miesięcy w słupskiej Szkole Policji. Wspólne patrole z policjantami zachodniopomorskiego Oddziału Prewencji pozwalają także na wymianę doświadczeń i odpowiedź na wiele pytań młodych policjantów z zakresu pełnienia służby na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

W ramach praktyk, w ostatnim czasie młodzi policjanci pełnili też służby w Koszalinie, Sławnie, Słupsku i Lęborku a także powiatach ziemskich oraz w położonych na tych terenach miejscowościach nadmorskich.