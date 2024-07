Nowi policjanci rozpoczynają szkolenie zawodowe podstawowe Data publikacji 25.07.2024 Powrót Drukuj Nowo przyjęci do służby policjanci rozpoczęli dziś w policyjnych szkołach swoje pierwsze i najważniejsze szkolenie - szkolenie zawodowe podstawowe; obowiązkowo przechodzi je każdy policjant po złożeniu ślubowania i odebraniu legitymacji policyjnej. Przez siedem miesięcy młodzi funkcjonariusze zdobywać będą policyjną wiedzę wiedzę i umiejętności. Tylko w słupskiej Szkole Policji kształcenie rozpoczęło dziś prawie ćwierć tysiąca nowych policjantów.

Młodzi policjanci, kierowani na szkolenie zawodowe podstawowe to osoby, które do Policji wstąpiły lutego. Po złożeniu ślubowania i otrzymaniu legitymacji służbowej, każdy z nich musi przejść obowiązkowe szkolenie zawodowe podstawowe, które pozwoli im w przyszłości pełnić służbę na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Przed nimi okres intensywnej nauki (1147 godzin dydaktycznych), w trakcie której zdobywać będą niezbędną wiedzę i umiejętności. Pod koniec nauki odbędą także - w ramach praktyk - pierwsze służby w terenie pod okiem starszych kolegów. Całe szkolenie zakończone zostanie egzaminem, uzyskanie oceny pozytywnej będzie dla słuchaczy początkiem prawdziwej służby w Policji.

Pierwsze tygodnie nauki i służby to tak zwany okres unitarny, podczas którego słuchacze muszą dokładnie zapoznać się z regulaminami musztry oraz codziennym funkcjonowaniem z w jednostce zhierarchizowanej. Okres unitarny, jest ważny również dlatego, że wobec braku obowiązkowej służby wojskowej, dla większości młodych ludzi jest to pierwszy kontakt mundurem, a w dalszej perspektywie również z bronią.

Zakończenie rozpoczętych dzisiaj szkoleń zaplanowano na 20 lutego przyszłego roku.

Uroczystego otwarcia szkolenia, w auli słupskiej Szkoły Policji, dokonał zastępca Komendanta Szkoły insp. Maciej Marciniak. W swoim przemówieniu Komendant zwrócił uwagę, że nowi policjanci przyjechali do słupskiej Szkoły w szczególnym dniu - 24 lipca a więc w dniu Święta Policji. Policyjna służba to także piękna przygoda, która daje między innymi ogromną satysfakcję z możliwości codziennej pomocy innym osobom; jednocześnie to służba, w której nigdy nie możemy przewidzieć jakie interwencje i czynności będziemy przeprowadzać danego dnia.

Rota policyjnego ślubowania.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Art. 27 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji