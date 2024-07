Święto Policji, część pierwsza Data publikacji 19.07.2024 Powrót Drukuj Z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji odbyły się obchody policyjnego święta w słupskiej Szkole Policji. Podczas uroczystości obecni byli między innymi samorządowcy, dowódcy jednostek garnizonu słupskiego oraz przedstawiciele innych formacji mundurowych, urzędów i organizacji. Wyróżniającym się policjantom wręczono medale i awanse na wyższe stopnie i stanowiska służbowe.

W tym roku obchody zostały objęte patronatem honorowym przez Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia. Święto Policji obchodzone jest na pamiątkę przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej ustawy powołującej do życia Policję Państwową - miało to miejsce 24 lipca 1919 roku. Rocznicowe obchody są corocznie okazją do uhonorowania szczególnie zasłużonych policjantów i pracowników Policji. Medale oraz akty awansu zawodowego i mianowania na wyższy stopień policyjny wręczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk w asyście Komendanta Szkoły Policji w Słupsku insp. Piotra Cekały.

Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy jedenastu policjantów oraz dwoje pracowników Policji zostało odznaczonych złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami „Za długoletnią służbę”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak nadał złote, srebrne i brązowe odznaki „Zasłużony policjant” sześciu funkcjonariuszom oraz brązowy medal „Za zasługi dla Policji” jednemu funkcjonariuszowi.

W trakcie dalszych uroczystości wręczono również, awanse na wyższe stopnie i stanowiska służbowe.

Podczas uroczystości obecne były również delegacje zagraniczne. Wyższą Szkołę Policji w Oranienburgu pod Berlinem reprezentowała Prezydent Szkoły prof. dr Heike Wagner, a Bazę Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Redzikowie - Lieutenant Commander Charles Ison.

Całość zakończył występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod dyrekcją kapelmistrza podinsp. Adama Witiwa i kierownictwem tamburmajora sierż.szt. Pawła Nierody. Warto również dodać, że policyjna orkiestra z Dolnego Śląska obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia.



Życzenia Wojewody Pomorskiej Beaty Rutkiewicz (plik .pdf)

Jutro również relacja filmowa.