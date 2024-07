Krew w geście solidarności z policjantem Data publikacji 09.07.2024 Powrót Drukuj Dla postrzelonego kilka dni temu podczas interwencji policjanta z Bolesławca oddawali dziś krew słuchacze Szkoły Policji w Słupsku. W ten sposób chcemy pokazać naszą solidarność z kolegą, który ucierpiał podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Honorowe donacje krwi to wyraz solidarności z policjantem, który tak jak my wszyscy ślubował służyć wiernie Narodowi i strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Mamy nadzieję, że oddana w słupskiej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa krew, nawet jeśli nie trafi bezpośrednio do Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu, gdzie przebywa ranny policjant, to na pewno przyczyni się do ratowania ludzkiego życia.



W dzisiejszych donacjach krew oddawali wspólnie słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego, kursów specjalistycznych a także Komendant Szkoły. Całość koordynowali członkowie Klubu HDK PCK przy Szkole Policji.

Ten gest solidarności to równocześnie nasze podziękowanie dla tych wszystkich, którzy nie tak dawno nam spieszyli z pomocą, gdy apelowaliśmy o oddawanie krwi na rzecz naszego wykładowcy, który zmarł na skutek odniesionych ran, potrącony przez drogowego przestępcę.