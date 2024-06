Służby słuchaczy w miastach Pomorza Środkowego Data publikacji 20.06.2024 Powrót Drukuj Nawet do 60 młodych policjantów dziennie pełni służby w jednostkach terenowych Policji na Pomorzu Środkowym. Dzięki dodatkowym funkcjonariuszom, na ulicach widać więcej policyjnych patroli.

Młodzi policjanci, których spotkać można na terenie miast Pomorza Środkowego, wkrótce zakończą swoje szkolenie zawodowe podstawowe. W tej chwili posiadają już niezbędną wiedzę oraz umiejętności aby pełnić służbę na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

Praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych w jednostkach terenowych to między innymi udział w interwencjach, patrole piesze oraz zmotoryzowane. Dzięki kilkudziesięciu dodatkowym policjantom dziennie, każda jednostka może skierować do służby patrolowej większą liczbę osób.

Widok większej liczby policjantów na ulicach wpływa również na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Policjanci zwracają bowiem uwagę na popełnianie wykroczeń, które są uciążliwe dla innych osób; to między innymi nieprawidłowe parkowanie i spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Podczas służby na terenie dużych osiedli mieszkaniowych policjanci monitorują również budynki i pojazdy pod kątem ewentualnych włamań i kradzieży. Na potencjalnych sprawców takich czynów widok dużej liczby funkcjonariuszy działa też prewencyjnie.

Pierwsze służby policjantów wymagają od nich bardzo szerokiego spektrum wiedzy i umiejętności. Zdarza się, że wymagana jest pomoc przy zabezpieczeniu miejsca zdarzenia drogowego i kierowaniu ruchem. Słuchacze brali też udział w poszukiwaniach osoby, która mogła odebrać sobie życie; podczas patroli trzeba było również udzielić pierwszej pomocy. W trakcie pełnienia służby w patrolach pieszych słuchacze zwracają też uwagę na bawiące się dzieci, przypominając im między innymi podstawowe zasady bezpieczeństwa jak poruszanie się po drodze czy reagowanie na zaczepki osób nieznajomych.

Zweryfikowana przez praktykę w terenie wiedza i umiejętności już wkrótce wykorzystywana będzie przez słuchaczy na co dzień, gdy po zdanym egzaminie końcowym trafią do swoich jednostek macierzystych by „Pomagać i chronić”.

