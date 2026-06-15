Najlepsi policyjni ratownicy Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj Najlepsi policyjni ratownicy ze wszystkich garnizonów w Polsce zakończyli rywalizację w słupskiej Szkole Policji podczas finału XI Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Patronat honorowy nad zawodami objął Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.

Zwycięzcami tegorocznych zawodów zostali

1. miejsce

asp. szt. Bartosz Marciniak

mł. asp. Jakub Radny

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

2. miejsce

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

3. miejsce

mł.asp. Wojciech Reca

st. sierż. Jakub Wiśniewski

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Była to już jedenasta edycja tej imprezy, która rozgrywana jest od 2013 roku. Policjanci z uprawnieniami do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy rywalizują ze sobą w kilku symulacjach, które przygotowane zostały na podstawie realnie przeprowadzonych interwencji.

W roli sędziów wystąpili policjanci z różnych jednostek Policji oraz policyjnych szkół i ośrodków szkolenia, a także strażacy Państwowej Straży Pożarnej zajmujący się na co dzień zagadnieniami ratownictwa medycznego. Sędzią Głównym był podkom. Andrzej Pawlukanis - koordynator ratownictwa medycznego w słupskiej Szkole Policji.

Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń objął zawody patronatem honorowym, a także ufundował puchar dla zwycięzców oraz - dla trzech najlepszych patroli - nagrody pieniężne oraz złote, srebrne i brązowe odznaki ratowniczych zawodów.

Komendanta Głównego Policji na uroczystym zakończeniu reprezentował jego Zastępca nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, który to z wielkim uznaniem wypowiadał się o uczestnikach i o wysiłku włożonym nie tylko w zawody, ale codzienną służbę i doskonalenie swoich umiejętności.

Obecni na uroczystości zakończenia zawodów byli także przewodniczący Zarządów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów; Pomorskiego – asp. szt. Mariusz Lewandowski oraz Zachodniopomorskiego - asp.szt. Marian Boguszyński. Przewodniczący ufundowali odznaki pamiątkowe zawodów dla wszystkich patroli, ich opiekunów oraz sędziów.

Dodatkowe upominki wręczył także Naczelnik Wydziału Ochrony Pracy Komendy Głównej Policji podkom. Kamil Chojdak wraz z Koordynator Szkoleń Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Policji panią Małgorzatą Wlaź.

W trackie XI finałów odbyły się także warsztaty szkoleniowe, które swoimi zagadnieniami obejmowały relacje z mediami, ale także rozwinięcie wiedzy ratowniczej z zakresu KPP+, tj. m. in. posługiwania się specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym przez ratowników medycznych.

Poniżej prezentujemy relację zdjęciową z całych finałów.