Konferencja Ratownik na pierwszej linii – współczesne ratownictwo policyjne Data publikacji 09.06.2026 Powrót Drukuj Konferencja szkoleniowa „Ratownik na pierwszej linii – współczesne ratownictwo policyjne” towarzyszyła w tym roku XI edycji finału Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Konferencja była okazją do spotkania i wymiany doświadczeń między funkcjonariuszami Policji - ratownikami KPP, przedstawicielami środowisk medycznych oraz naukowcami zajmującymi się problematyką ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy. W wydarzeniu udział wzięli również finaliści zawodów ratowników policyjnych, co dodatkowo podkreśla praktyczny charakter spotkania.

W programie konferencji znalazły się trzy sesje tematyczne, podczas których uczestnicy wysłuchali wystąpień ekspertów z różnych dziedzin - od ratownictwa medycznego, przez psychiatrię, aż po zagrożenia CBRNE.

Konferencja podkreśliła też szczególną rolę, jaką funkcjonariusze Policji odgrywają w ratowaniu życia ludzkiego. To właśnie policjanci bardzo często są pierwsi na miejscu zdarzenia, gdzie znajdują się osoby wymagające natychmiastowej pomocy.



Każdy funkcjonariusz Policji w Polsce przechodzi szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach szkolenia zawodowego, a ponad 8 700 funkcjonariuszy posiada dodatkowe uprawnienia ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

Patronat nad konferencją objęli Komendant Główny Policji, gen. insp. Marek Boroń oraz Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk.