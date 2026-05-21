XXXIX rotacja gotowa na wylot do Kosowa Data publikacji 21.05.2026 Powrót Drukuj Jednostka Specjalna Polskiej Policji zakończyła przygotowania do wyjazdu na misję EULEX do Kosowa. XXXIX zmiana JSPP jest już gotowa do służby na Bałkanach. W najbliższym czasie udadzą się do Mitrowicy, gdzie dokonają rotacji z obecnie stacjonującym tam kontyngentem.

W uroczystym zakończeniu, które odbyło się w słupskiej Szkole Policji uczestniczyła Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Marta Łukasiewicz, Komendant Miejski Policji w Słupsku mł. insp. Leszek Głuchowski, Dowódca Batalionu Ochrony Bazy płk. Maciej Kowalski oraz Zastępca Komendanta Szkoły Policji na Litwie Mindaugas Bilius.

Przez miesiąc policjanci z różnych jednostek w kraju prowadzili ćwiczenia zgrywające mające na celu doskonalenie współdziałania w ramach drużyny, plutonu i całej jednostki. Zakres ćwiczeń obejmował między innymi udzielanie pierwszej pomocy w warunkach bojowych oraz taktykę działania w pododdziałach zwartych w sytuacji zbiorowego naruszenia porządku. Ćwiczenia z tego zakresu odbywały się między innymi na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Wicku Morskim koło Ustki oraz na otwartych obiektach strzeleckich 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku .