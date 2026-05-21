XXXIX rotacja gotowa na wylot do Kosowa
Jednostka Specjalna Polskiej Policji zakończyła przygotowania do wyjazdu na misję EULEX do Kosowa. XXXIX zmiana JSPP jest już gotowa do służby na Bałkanach. W najbliższym czasie udadzą się do Mitrowicy, gdzie dokonają rotacji z obecnie stacjonującym tam kontyngentem.
W uroczystym zakończeniu, które odbyło się w słupskiej Szkole Policji uczestniczyła Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Marta Łukasiewicz, Komendant Miejski Policji w Słupsku mł. insp. Leszek Głuchowski, Dowódca Batalionu Ochrony Bazy płk. Maciej Kowalski oraz Zastępca Komendanta Szkoły Policji na Litwie Mindaugas Bilius.
Przez miesiąc policjanci z różnych jednostek w kraju prowadzili ćwiczenia zgrywające mające na celu doskonalenie współdziałania w ramach drużyny, plutonu i całej jednostki. Zakres ćwiczeń obejmował między innymi udzielanie pierwszej pomocy w warunkach bojowych oraz taktykę działania w pododdziałach zwartych w sytuacji zbiorowego naruszenia porządku. Ćwiczenia z tego zakresu odbywały się między innymi na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Wicku Morskim koło Ustki oraz na otwartych obiektach strzeleckich 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku .